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Террористы "Л/ДНР" подло атаковали Украину на Донбассе

1.8т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" в День Независимости, 24 августа, пять раз подло нарушили режим прекращения огня на на Донбассе.

По данным пресс-службы штаба ООС в Facebook, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы:

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Експрес

  • неподалеку от Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

  • вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды недалеко от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открыл огонь один раз вблизи Новолуганского. Террористы использовали гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Террористы "Л/ДНР" подло атаковали Украину на Донбассе

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", – уточнили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

Всего война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

С начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Одни подло нарушили, а ВСУ достойно обстреляли жилой район
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