МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Террористы ''Л/ДНР'' подключили снайперов на Донбассе: ВСУ понесли потери

1.9тЧитать материал на украинском

В четверг, 13 декабря, на войне за укрепление независимости Украины на Донбассе погиб один боец ВСУ.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении", — рассказали в штабе ООС.

Новости
''Мы работаем!'' ВСУ пообещали сотни единиц новейшей техники

При этом отмечается, что бойцы ВСУ удержали позиции и сохранили ситуацию на фронте под своим контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация стянула к украинско-российской границе часть вооружения и перекинула технику и личный состав в аннексированный Крым.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Натанов Иван
Натанов Иван
чубатые не бегайте от снайпера- умрете уставшими.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Россия - страна которая решает в мире все. Россия решила кто будет президентом США. Россия приняла решение по Асаду в Сирии и он остался у власти, Россия решила вернуть Крым у продажных бандерлогов и вернула. Россия построила мост . который как визжали укроэкперды построить нельзя. Россия удержала цены на нефть на мировом рынке на приемлемом для себя уровне. а не как визжали укроэксперды ( НЕФТЬ ПО 10 ДОЛЛ!!!). Россия в условиях террористических санкций США и их шестерок. в том числе украинских, нарастила свой золотовалютный запас с 380 милл долл до 400 милл долл. Россия решила что во Франции должны пройти волнения- так и произошло. Россия самая мощная и влиятельная страна в мире. России есть все- деньги . природные ископаемые. талантливые и трудолюбивые люди. У России есть даже украинский президент. А что есть у украины??? Б Е З В И З !!!!! Слава украини!!!!! Хероям в срало!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги