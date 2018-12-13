Террористы ''Л/ДНР'' подключили снайперов на Донбассе: ВСУ понесли потери

В четверг, 13 декабря, на войне за укрепление независимости Украины на Донбассе погиб один боец ВСУ.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении", — рассказали в штабе ООС.

При этом отмечается, что бойцы ВСУ удержали позиции и сохранили ситуацию на фронте под своим контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация стянула к украинско-российской границе часть вооружения и перекинула технику и личный состав в аннексированный Крым.