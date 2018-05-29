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Террористы "Л/ДНР" напали на мирное население и получили отпор

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Российско-оккупационные войска на Донбассе 37 раз за сутки, 28 мая, нарушали режим тишины. Из них девять раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время боевых действий шесть наших военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

При этом террористы трижды осуществляли теракты против мирного населения.

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Так, около 5:00 утра 28 мая оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15:00 террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и пятеро ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела боевиками мирного поселка Железное (Торецкое) Донецкой области погибла несовершеннолетняя девочка.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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