Террористы "Л/ДНР" напали на мирное население и получили отпор

Российско-оккупационные войска на Донбассе 37 раз за сутки, 28 мая, нарушали режим тишины. Из них девять раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время боевых действий шесть наших военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

При этом террористы трижды осуществляли теракты против мирного населения.

Так, около 5:00 утра 28 мая оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15:00 террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и пятеро ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела боевиками мирного поселка Железное (Торецкое) Донецкой области погибла несовершеннолетняя девочка.