Террористы "Л/ДНР" начали искать новобранцев через объявления

Российские террористы "Л/ДНР" активизировали деятельность по поиску новобранцев для пополнения своих рядов. Для этого они прибегают даже к размещению соответствующих объявлений.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Министерства обороны Украины, агитационно-пропагандистская работа российских оккупационных администраций направлена на лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

"В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в том числе размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту", – сообщили защитники Украины.

Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов РФ для ведения вербовочной работы в населенных пунктах временно оккупированных территорий.

В то же время в подразделениях противника продолжается переназначение офицерского состава звена "рота – батальон" по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле комиссиями Минобороны, Генштаба и Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка узнала, что российские террористы развернули масштабную мобилизационную кампанию для пополнения своих рядов жителями ОРДЛО из-за низкого морального духа и отсутствия воинской дисциплины в оккупационных подразделениях.