Террористы "Л/ДНР" массово переходят на сторону Украины: озвучены цифры

С 2015 года, когда начала действовать программа Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" на сторону Киева перешли 383 террориста "Л/ДНР" – почти целый батальон.

Об этом со ссылкой на ответ департамента контрразведки СБУ сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в 2018 году на украинскую сторону перешли 128 человек, а в 2019 – 16.

Террористы "Л/ДНР" массово переходят на сторону Украины Судебно-юридическая газета

Программа "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями.

Это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) избежать ответственности.

В СБУ отметили, что программа "не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности", а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности. Для участия достаточно сообщить о своих намерениях любым способом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарная "ополченочка" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины.

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