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22 сентября • обновлено в 15:04
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Террористы "Л/ДНР" массово переходят на сторону Украины: озвучены цифры

4.6т Читать материал на украинском

С 2015 года, когда начала действовать программа Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" на сторону Киева перешли 383 террориста "Л/ДНР" – почти целый батальон.

Об этом со ссылкой на ответ департамента контрразведки СБУ сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в 2018 году на украинскую сторону перешли 128 человек, а в 2019 – 16.

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Террористы "Л/ДНР" массово переходят на сторону Украины

Террористы "Л/ДНР" массово переходят на сторону Украины

Судебно-юридическая газета

Программа "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями.

Это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) избежать ответственности.

В СБУ отметили, что программа "не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности", а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности. Для участия достаточно сообщить о своих намерениях любым способом.

Террористы "Л/ДНР" массово переходят на сторону Украины: озвучены цифры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарная "ополченочка" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса террористы "ДНР"
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70rus xxx
70rus xxx
А можно описать их дальнейшую судьбу?Хотя,попробую сам.Сразу дали квартиры,работу и учебу без конкурса.Н-да,завидую.
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an and
an and
Ничего удивительного...фейковое образование, с такой же идеологией и такими же целями! Любой человек со временем задаётся простым вопросом: а зачем мне это? И что потом? И кому он нужен в той же России и русском мире, чтоб за это убивать кого то....да и результаты уже налицо. Разруха и убогость в лднр...и это при богатой России то! Россия всегда кинет людей - это факт! Для нее люди - это мусор! Вот и все ответы...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык в настоящий момент в двух армейских корпусах республег состоит по самым скромным подсчётам 30 тыс.тел.Сюда ещё добавить с пару десятков тысяч заипашенных и вышедших в "отставку".На их фоне 380 тел., безусловно,победа побед.
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