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Террористы ''Л/ДНР'' готовятся отбивать ''наступление'' ВСУ: названа дата

4.5тЧитать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях, передает один из ресурсов пропагандистов.

По мнению известного террориста Александра Бородая, наступление связано якобы "не с военными, а с чисто внутриполитическими причинами в Украине".

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"Можно ожидать наступления, по крайней мере — каких-то локальных попыток прорыва со стороны ВСУ", — заявил сепаратист, предположив, что жесткие бои развяжутся под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.

При этом Бородай выразил веру в то, что террористам под силу справиться с украинской армией.

Артиллерия ВСУ

Артиллерия ВСУ

InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы на Донбассе устроили панику, заявив о прибытии на войну за укрепление независимости Украины на Донбасс военнослужащих НАТО.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Бородай
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРВооруженные силы Украины
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Псих больница а лднр !!!😂 Сами с собой , сами придумуют наступления сами готовятся к обороне . Так реально можно слететь с катушек и на дурку . А может там уже и так полная дурка )
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками-окупантами!
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