Террористы ''Л/ДНР'' готовятся отбивать ''наступление'' ВСУ: названа дата

Террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях, передает один из ресурсов пропагандистов.

По мнению известного террориста Александра Бородая, наступление связано якобы "не с военными, а с чисто внутриполитическими причинами в Украине".

"Можно ожидать наступления, по крайней мере — каких-то локальных попыток прорыва со стороны ВСУ", — заявил сепаратист, предположив, что жесткие бои развяжутся под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.

При этом Бородай выразил веру в то, что террористам под силу справиться с украинской армией.

Артиллерия ВСУ InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы на Донбассе устроили панику, заявив о прибытии на войну за укрепление независимости Украины на Донбасс военнослужащих НАТО.