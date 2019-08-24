Террористы "Л/ДНР" атаковали Украину в День Независимости: что случилось

Террористы "Л/ДНР" в День Независимости Украины, 24 августа, два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. О жертвах или раненных защитниках страны не сообщается.

Противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия:

Иллюстрация. Война на Донбассе 112

вблизи Марьинки – со станковой противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении подчеркивается, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и "готовы к любым коварным и провокационным действиям противника".

Карта ООС по состоянию на 24 августа

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение июня 2019 года воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Также в сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов на Донбассе.

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