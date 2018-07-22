Террористы изнасиловали 12 украинских экс-пленных – Геращенко

У всех украинских военных, освобожденных из плена террористов "Л/ДНР", были зафиксированы следы пыток. Некоторые из пленных были изнасилованы.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"У меня есть справка относительно тех диагнозов, которые установили врачи после осмотра наших освобожденных заложников. У всех были черепно-мозговые травмы. Это свидетельствует о том, что всех их пытали, били по голове. У всех были проблемы с зубами. Это также свидетельствует о пытках, избиениях, плохом питании, недостатке воздуха. А 12 человек признались в сексуальных изнасилованиях", - заявила Геращенко.

"В усіх звільнених заручників були черепно-мозкові травми. 12 зізнались у сексуальних згвалтуваннях" - Ірина Геращенко



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По ее словам, после освобождения все украинские бойцы проходят проверку.

"Очень важно, когда спецслужбы могут поработать с освобожденными не только потому, что кто-то в чем-то их подозревает. Именно из этих разговоров мы по капле собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - добавила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы "ДНР" захватили в плен семью с ребенком.