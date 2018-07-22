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Террористы изнасиловали 12 украинских экс-пленных – Геращенко

8.1тЧитать новость на украинском

У всех украинских военных, освобожденных из плена террористов "Л/ДНР", были зафиксированы следы пыток. Некоторые из пленных были изнасилованы.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"У меня есть справка относительно тех диагнозов, которые установили врачи после осмотра наших освобожденных заложников. У всех были черепно-мозговые травмы. Это свидетельствует о том, что всех их пытали, били по голове. У всех были проблемы с зубами. Это также свидетельствует о пытках, избиениях, плохом питании, недостатке воздуха. А 12 человек признались в сексуальных изнасилованиях", - заявила Геращенко.

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По ее словам, после освобождения все украинские бойцы проходят проверку.

"Очень важно, когда спецслужбы могут поработать с освобожденными не только потому, что кто-то в чем-то их подозревает. Именно из этих разговоров мы по капле собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - добавила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы "ДНР" захватили в плен семью с ребенком.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на Обозревателе.

Темы
Обмен пленнымиРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Объект
изнасилование
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Ну там в росии большенство людей пидори..Большенство военнослужащих пидораси..Они опускают друг друга с покон веков..Когда своих мало ищут какого мужичка можно отпидорасить..Єто у русских в крови..Скоти..И понятия уних скотские..
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Макс
Макс
Терористи суки...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Макс, Поэтому Ирына Геращенко, срочно едет в Донецк - у плен здаватысь)))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Заявление лугандона, сдающегося в плен ВСУ о том, что он русский должно автоматически означать смертный приговор без суда и следствия. А установление такого факта после взятия в плен -- пожизненное в карцере колонии стогого режимиа
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Кротов Даниил, Ищи среди своих..ви ж пидори с Роду-племени..русня мокшанская..)))Паду трахали..дида трахали..теперь внучек возбужденний..))
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Макс
Макс
Кротов Даниил, себе утилізуй, мокша
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