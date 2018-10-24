''Террористы из ФСБ'': жители Керчи ополчились против России после кровавой бойни

К массовому расстрелу и взрыву в политехническом колледже в оккупированной Керчи (Крым), якобы причастны сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как сообщается в Twitter "RoksolanaToday&Крым", у стрелка Владислава Рослякова были российские "террористы-сообщники".

"Все очевидцы в один голос после трагедии сказали – их было четверо плюс Росляков. Но, по причинам, которые мы узнаем позже, "власти" скрывают это. Продвигается версия психа-одиночки, который самоубился. Это ложь! Что задумали далее террористы из ФСБ - это действительно страшно", - говорится в сообщении.

"Нас всех обманывают… Правды все равно не добьетесь", - поддержала Марина Решетова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.