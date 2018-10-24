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''Террористы из ФСБ'': жители Керчи ополчились против России после кровавой бойни

30.6тЧитать материал на украинском

К массовому расстрелу и взрыву в политехническом колледже в оккупированной Керчи (Крым), якобы причастны сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как сообщается в Twitter "RoksolanaToday&Крым", у стрелка Владислава Рослякова были российские "террористы-сообщники".

"Все очевидцы в один голос после трагедии сказали – их было четверо плюс Росляков. Но, по причинам, которые мы узнаем позже, "власти" скрывают это. Продвигается версия психа-одиночки, который самоубился. Это ложь! Что задумали далее террористы из ФСБ - это действительно страшно", - говорится в сообщении.

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"Нас всех обманывают… Правды все равно не добьетесь", - поддержала Марина Решетова.

''Террористы из ФСБ'': жители Керчи ополчились против России после кровавой бойни

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Кумченко Сергей
Кумченко Сергей
а другого, более солидного источника такого вброса не могли найти? Этот Роксолана, тоже самое как канал RT. Лучше бы показания очевидцев опубликовали. Или их нет?
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коршун федот
коршун федот
Невеличка хмаринка.Малесенькі камінчики з неба.Як перед дощем - краплинки.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Что то не так пошло в задумке путлеровцев.
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