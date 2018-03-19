Террористы Донбасса заставили детей агитировать за Путина на фоне руин: появилось видео

Террористы Донбасса записали видеоролик, на котором дети на фоне руин агитируют голосовать на президентских выборах в России за Владимира Путина.

Запись опубликовал блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook. На видео мальчик произносит хвалебную речь Путину, а на заднем плане стоят дети разного возраста с флагами террористов и России.

"Заставили детишек агитировать за Путина на фоне руин. Пробирает до костей. Кажется, что это кадры из какой-то злобной антиутопии", - прокомментировал Казанский.

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"Несчастные обитатели разоренного региона истошно воспевают безумного правителя, подбрасывающего в костер войны новые поленья. Люди стали декорациями в шизофренической предвыборной кампании", - добавил он.

Интересно, что на заставке видео изображен флаг террористов "ЛНР", тогда как сами дети держат флаг "ДНР".

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