Террористы Донбасса понесли новые потери: появились фото и имена

В зоне проведения ООС на Донбассе были ликвидированы еще трое террористов "Л/ДНР".

Об этом рассказал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, опубликовав фото оккупантов и их персональные данные. Среди погибших — Александр Стороженко, Виталий Бережняк и Александр Князев.

Князев и Бережняк были родом из Горловки. Оба погибли в районе этого же города при взрыве неизвестного устройства в субботу, 15 декабря.

Александр Князев

Виталий Бережняк

Виталий Бережняк

Стороженко же был из Донецка и пополнил ряды террористов в 2014 году, когда ему было 16 лет. Скончался от пули снайпера в районе Ясиноватской промзоны 24 ноября.

Александр Стороженко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы еще пятеро террористов "Л/ДНР".