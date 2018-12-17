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Террористы Донбасса понесли новые потери: появились фото и имена

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В зоне проведения ООС на Донбассе были ликвидированы еще трое террористов "Л/ДНР".

Об этом рассказал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, опубликовав фото оккупантов и их персональные данные. Среди погибших — Александр Стороженко, Виталий Бережняк и Александр Князев.

Князев и Бережняк были родом из Горловки. Оба погибли в районе этого же города при взрыве неизвестного устройства в субботу, 15 декабря.

Новости
На Донбассе завязались кровавые бои: есть потери
Александр Князев

Александр Князев

Террористы Донбасса понесли новые потери: появились фото и имена
Виталий Бережняк

Виталий Бережняк

Виталий Бережняк

Виталий Бережняк

Стороженко же был из Донецка и пополнил ряды террористов в 2014 году, когда ему было 16 лет. Скончался от пули снайпера в районе Ясиноватской промзоны 24 ноября.

Александр Стороженко

Александр Стороженко

Террористы Донбасса понесли новые потери: появились фото и имена
Террористы Донбасса понесли новые потери: появились фото и имена

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы еще пятеро террористов "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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rercjd Micha
rercjd Micha
А ведь пацаны с Горловки, Донецка...Дома свои защищали От нацистов. "17.12.18.США и Украина вновь не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма. 129 государсв проголосовали "за", 56 воздержалось. 2-против"
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*** Тур
*** Тур
Земля бетоном!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Идя убивать в Украине украинцев, готовьте родных к "цинкам", пусть знают что тоже могут получить консерву 200... Молодцы, колорадов давить и вытравливать любыми средствами!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Lavrynenko Yurii, " Идя убивать.." Они были ДОМА! Это нацики пришли к ним!
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