Террористы "ДНР" захватили в плен семью с ребенком

На блокпосту "Майорск" в районе оккупированной Горловки террорист так называемого "МГБ "ДНР" взял в заложники семью с маленьким ребенком.

Происшествие произошло 6 июля перед закрытием пункта пропуска, сообщают "Факты" со ссылкой на очевидца происшествия.

Так, сотрудникам "МГБ" не понравились удостоверения супругов, которые, исходя из услышанного, работают в сфере ж/д транспорта на подконтрольной Украине территории.

В настоящее время есть информация, что мужчину увезли в Донецк, а судьба женщины с ребенком неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР", при общении на одном из сепаратистских пабликов в интернете случайно проговорились о жутких преступлениях, совершаемых ими на Донбассе.