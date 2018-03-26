Террористы "ДНР" устроили "трибунал" над Порошенко и Ко: как это будет происходить

Террористы так называемой ДНР заявили о создании фейкового "народного трибунала", который должен "осудить" нынешнее руководство Украины за "преступления на Донбассе".

Как говорится в материале "Апострофа", представители террористической организации заявили, что собирали материалы о "преступлениях карателей" на Донбассе с осени 2015 года.

Для суда над "преступниками" создали даже организацию "Справедливая защита", после чего началась активная работа над созданием суда присяжных для фейкового трибунала, а "присяжным" мог стать любой желающий.

Первое заседание "народного трибунала" запланировано на последние числа марта. Причастные к бутафорскому суду заявили, что собираются вызывать на допросы президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, главу МВД Арсена Авакова и других высокопоставленных чиновников Украины.

При этом рассылать приглашения будут с помощью электронной почты.

Также представители террористической организации пообещали предоставить "подсудимым" адвоката – юриста из Донецка Елену Гридину.

Сторону обвинения представит бывший следователь СБУ Сергей Кожемякин. При этом он уже успел заявить, что "Порошенко, Турчинову, Парубию, Гройсману, Полтораку, Муженко, Авакову и Яценюку не удастся уйти от ответственности".

Напомним, ранее террористы уже вызвали Порошенко в Донецк для "народного трибунала".