Террористы "ДНР" устроили истерику из-за "атаки" ВСУ под Горловкой

Поддерживаемые Россией террористы "ДНР" на Донбассе цинично заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины утром 26 февраля "обстреляли район поселка Зайцево" на севере Горловки.

По их словам, украинские военные якобы применяли крупнокалиберные минометы. Такой фейк выдали пророссийские интернет-ресурсы, ссылаясь на представительство непризнанной "республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 08:00 до 08:27 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению от населенного пункта Зайцево (Северное) к населенному пункту Зайцево (Южное): выпущено 10 мин калибром 120 мм", – говорится в сообщении наемников РФ.

Террористы "ДНР" распространяют фейки о ВСУ на Донбассе

Ко всему прочему в СЦКК всполошились из-за того, что ранее украинские военнослужащие якобы произвели пять выстрелов из станкового гранатомета СПГ по району шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка.

При этом террористы заявили, что не располагают данными о жертвах и разрушениях, эта информация вроде бы уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее стало известно что российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 февраля били по ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Всего за сутки враг пять раз нарушил режим прекращения огня.

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