"Убивают всех, никого не жалко!" Журналисты показали видео с последними жертвами россиян. 18+

Журналисты показали видео обстрелов мирного населения террористами "ДНР" на Донбассе.

Видеорепортаж вышел на телеканале ICTV в программе "Факты". Пока группа снимала блиндажи украинских воинов, неподалеку боевики убили местного жителя, которых находился во дворе своего дома (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Военные медики пытались оказать помощь пострадавшему, однако он умер. "Не перебирают никем. Стреляют во всех, был бы это гражданский или военный. Во всех, никого не жалко им", – сказал об инциденте военный с позывным "Койот".

Место убийства "ДНР" мирного жителя Скрин видео

Журналисты также сообщили, что на этих позициях 17 декабря российские наемники убили воина ВСУ Василия Лисицына.

Еще при жизни он рассказывал, что террористы отрывают огонь по ВСУ зачастую утром.

"С 4 до 6 утра бьет. В основном, стрелковое оружие, прикрывают снайпера", – говорил военный о противнике.

Василий Лисицын Скрин видео

"Прилетело РПГ (ручной противотанковый гранатомет, – ред.) сзади нас. Мы с напарником еще смотреть – щелчок и все. Секунда..." – рассказал о трагедии военный "Куба", который должен был сменить Лисицына на посту.

Скрин видео

Осторожно, кадры 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!