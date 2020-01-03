Сожгли дом фейерверком: террористы устроили "праздничный" разнос на Донбассе

Российские террористы "ДНР" во время празднования Нового года сожгли жилой дом в селе Викторовка Донецкой области. Пожар спровоцировали пиротехнические средства и стрелковое оружие ЗУ-23-2.

Как сообщается на странице 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ в Facebook, об инциденте стало известно украинской разведке.

Террористы "ДНР" Politeka

"Кроме того, в ночь на 3 января в населенном пункте Староласпа между "местными" бандформированиями и "приезжими" российскими наемниками возникла стычка с использованием оружия на почве совместного употребления алкоголя и наркотических веществ, а также желания узнать "кто лучше". Орки были недовольны высокомерным отношением и контролем со стороны их хозяев по предотвращению хищения всего, что только можно", – говорится в сообщении 503-го батальона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября террористы "ДНР" обстреляли позиции ОС в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. В итоге полностью выгорели шесть зданий.

А 15 ноября оккупанты обстреляли жилой сектор под Авдеевкой. Они полностью разрушили один из домов мирного населения в дачном поселке "Акация".

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