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3 января • обновлено в 16:49
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Сожгли дом фейерверком: террористы устроили "праздничный" разнос на Донбассе

1.6т
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Российские террористы "ДНР" во время празднования Нового года сожгли жилой дом в селе Викторовка Донецкой области. Пожар спровоцировали пиротехнические средства и стрелковое оружие ЗУ-23-2.

Как сообщается на странице 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ в Facebook, об инциденте стало известно украинской разведке.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

Politeka

"Кроме того, в ночь на 3 января в населенном пункте Староласпа между "местными" бандформированиями и "приезжими" российскими наемниками возникла стычка с использованием оружия на почве совместного употребления алкоголя и наркотических веществ, а также желания узнать "кто лучше". Орки были недовольны высокомерным отношением и контролем со стороны их хозяев по предотвращению хищения всего, что только можно", – говорится в сообщении 503-го батальона.

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Террористов на Донбассе начали сгонять в "штрафбаты"

Сожгли дом фейерверком: террористы устроили "праздничный" разнос на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября террористы "ДНР" обстреляли позиции ОС в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. В итоге полностью выгорели шесть зданий.

А 15 ноября оккупанты обстреляли жилой сектор под Авдеевкой. Они полностью разрушили один из домов мирного населения в дачном поселке "Акация".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР
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