Пленного украинца пытали током: появились жуткие фото из колонии "ДНР"

Террористы "ДНР" пытали украинца Вячеслава Засыпко, который незаконно удерживается в колонии №52 в Енакиево за якобы "госизмену".

Жуткие снимки журналистам "Донбасс.Реалии" передали родственники мужчины. 42-летнего жителя поселка Длинная Балка боевики осудили до 17 лет заключения, обвинив в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Пытали украинца еще и в СИЗО в Донецке, где он находился ранее.

Кадр из видео пропагандистов "ДНР", в котором они показывали колонию №52 в Енакиево Скриншот

На момент весны 2016 года в колонии строгого режима №52 в Енакиево, по данным "ДНР", содержалось 436 человек. В общем тюрьма рассчитана на 770 заключенных, причем 150 из них могут находятся в одиночных камерах, рассчитанных на людей, осужденных к пожизненному заключению.

По словам родственников пленников, заключенные там принудительно обязаны работать. А узников, по крайней мере тех, кто "осужден" за проукраинскую деятельность, удерживают в сырых камерах с нарами.

Судя по фотографиям, которые прямо из колонии получили родственники Засыпко, его держат в камере на несколько человек.

Вячеслав Засыпко Донбасс.Реалии

Почти за год до попадания в плен незаконно осужденный получил тяжелые ожоги левой части тела. Засыпко пережил не одну операцию, и, как сам говорит на постановочной съемке одного из российских телеканалов, едва перебирает ногами.

Несмотря на это, боевики все равно пытали украинца – били током, в частности, по шрамам от ожогов, говорит его сестра Галина Закревская.

Следы от пыток и шрамы от ожогов Донбасс.Реалии

Вячеслав Засыпко попал в плен боевиков в марте 2018 года. По словам его сестры, мужчина уехал в оккупированную Макеевку как таксист – должен был отвести туда знакомую. Их обоих задержали представители вооруженной группировки "МГБ ДНР".

Кадр из видео пропагандистов "ДНР", в котором они показывали колонию №52 в Енакиево Скриншот

Кадр из видео пропагандистов "ДНР", в котором они показывали колонию №52 в Енакиево Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, украинцы, которые 16 апреля вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения по ним со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.

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