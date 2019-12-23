"Отработанный материал бросили": террористы "ДНР" пожаловались на голод в больницах

Террористы "ДНР", которые лечатся в больницах псевдореспублики, пожаловались на отсутствие там лекарств и еды. По их словам, они выживают только благодаря тому, что провизию приностя некоторые местные жители.

Своими возмущениями оккупанты поделились в одном из сепаратистских пабликов. Скриншот их откровений опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террористы жалуются на отмену ужинов в больницах "ДНР" Паблик террористов

"В связи с финансовыми трудностями в больницах ограничили питание представителей российско-оккупационных войск 9 ОМСП. Роисся вперде, или как всегда отработанный материал уже бросила и списала. И тебя бросит твоя "родина", сынок!" – написал он, обращаясь к террористам.

В частности, в своем опусе те возмутились из-за отмены ужинов в "республиканской травме" для оккупантов ввиду нехватки средств.

"Теперь не только лекарства, которые украла "Стрекоза", но и продукты раненым приносят гуманитарщики и сердобольные жители города", – негодуют террористы "ДНР".

Еду для раненых террористов носят в судочках местные жители Паблик террористов

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "ДНР" началась волна бандитских разборок с самосудами и убийствами. Они открыто пишут об этом у своих соцсетях, но пытаются замалчивать в "официальных" сводках.

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