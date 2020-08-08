Террористы "ДНР" поставили под свои флаги детей в форме "Юнармии". Фото

Российские террористы на Донбассе продолжают активную милитаризацию детского воспитания и всячески привлекают школьников к своим пропагандистским мероприятиям.

Фото с них обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Российские оккупанты продолжают свое подлое дело по зомбированию молодежи на оккупированных территориях", – возмутился защитник.

Детей нарядили в форму военизированной организации "Юнармии" Telegram-канал Анатолия Штефана

Судя по фотографиям, пропагандой войны среди детей занимаются такие организации, как "Юнармия" и "Пересвет". Они строят детей в военной форме под флагами боевиков, проводят для них вышколы в полевых условиях и настраивают с детства привыкать к возможному участию в боевых действиях. К тому же, это касается как мальчиков, так и девочек.

Полевые сборы для школьников Донбасса, которые устраивают оккупанты Telegram-канал Анатолия Штефана

Террористы строят детей в Донецкой области Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Крыму 2 августа устроили пропагандистскую акцию ко дню ВДВ РФ. К ней они привлекли детей школьного возраста. Дети, одетые в военную форму, шагали под флагом страны-агрессора и позировали для фотографий с оккупантами.