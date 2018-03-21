Террористы "ДНР" посадили украинского журналиста в "концлагерь" - экс-нардеп

Террористы "ДНР" категорически отказываются обменивать украинского журналиста Станислава Асеева, известного под творческим псевдонимом Станислав Васин.

Как сообщил в Facebook бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, журналиста удерживают на территории бывшего завода, известного как "Изоляция". Там террористы "ДНР" изначально обустроили тюрьму, где удерживали и пытали пленных.

"Те, кто побывал в плену, называют это место настоящим концлагерем, где пленных днем ​​заставляли работать, а ночью пытали", – написал он.

"В период обмена всех на всех обменять Стаса не удалось. Мы пытались общаться с кем только возможно. Задействовали как официальные, так и не официальные каналы коммуникации, в том числе церковные, журналистские и политические. Но в то время, со стороны террористов даже говорить не хотели о возможности обмена", – сообщил Фирсов.

По его словам, иногда террористы позволяют матери Асеева увидеть сына.

"Стас жив. Пытается держаться. Но жалуется на состояние здоровья. Его и дальше мучает хронический бронхит, который у него еще с детства. И сильная зубная боль", – рассказал он.

Фирсов отметил, что "суд" по делу Асеева постоянно переносится. Рассмотрение дела и вынесение приговора планировалось еще в 2017 году, но процесс продолжается до сих пор.

Он добавил, что сейчас планируется издание сборника статей Асеева, которые он писал о ситуации на оккупированной территории, в том числе на английском языке, чтобы привлечь внимание к его заключению.

Как сообщал "Обозреватель", об исчезновении Асеева стало известно 6 июня 2017 года. Окружение блогера заявило, что его похитили террористы "ДНР". Позже террористы "ДНР" подтвердили задержание журналиста. Позже террористы даже вносили имя Асеева в списки на обмен.

Асеев работает под псевдонимом Станислав Васин с 2014 года, сотрудничал с Радио Свобода, изданиями "Зеркало недели", "Украинская правда" и "Украинская неделя".