ВСУ дали прикурить оккупантам на Донбассе: у террористов потери

Российско-оккупационные войска на Донбассе снова понесли потери в противостоянии с защитниками Украины. За 24 ноября силы ООС ликвидировали одного террориста и ранили еще одного.

Свежую сводку опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 24 ноября составили: безвозвратные (200) – один (6 ОМСП). Санитарные (300) – один (3 ОМСБр). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он.

"Груз 200" "Антикор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе 24 ноября. При этом всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.

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