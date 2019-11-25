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25 ноября • обновлено в 11:47
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ВСУ дали прикурить оккупантам на Донбассе: у террористов потери

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Российско-оккупационные войска на Донбассе снова понесли потери в противостоянии с защитниками Украины. За 24 ноября силы ООС ликвидировали одного террориста и ранили еще одного.

Свежую сводку опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 24 ноября составили: безвозвратные (200) – один (6 ОМСП). Санитарные (300) – один (3 ОМСБр). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе 24 ноября. При этом всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы "ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в Березовом Донецкой области с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате произошел пожар.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Знаете ли вы что ... ? знаете ли вы что для того, чтобы закопать кцпа, могила нужна примерно на полметра длиннее. Чтобы рога поместились
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наша "свиноарыець" штырлиця курнув с утра спайсов, огласила медиапространство новыми откровениями. ))
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