Террористы "ДНР" похвастались новым оружием: всплыло фото испытаний

Террористы "ДНР" на подконтрольном им полигоне провели испытание нового типа боеприпаса.

Об этом передает пропагандистское издание "Шторм", которое опубликовало фотографию, сделанную в момент взрыва.

Точной информации о новом виде вооружения боевиков нет, однако ранее в "ДНР" заявляли запуске собственных реактивных системах залпового огня "Чебурашка" и "Снежинка". Вероятно, именно для одной из этих систем и проводилось испытание нового реактивного снаряда.

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" пошли в наступление на Донбассе, в результате чего пострадали украинские военнослужащие.