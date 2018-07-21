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Террористы "ДНР" похвастались новым оружием: всплыло фото испытаний

3.2тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" на подконтрольном им полигоне провели испытание нового типа боеприпаса.

Об этом передает пропагандистское издание "Шторм", которое опубликовало фотографию, сделанную в момент взрыва.

Точной информации о новом виде вооружения боевиков нет, однако ранее в "ДНР" заявляли запуске собственных реактивных системах залпового огня "Чебурашка" и "Снежинка". Вероятно, именно для одной из этих систем и проводилось испытание нового реактивного снаряда.

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Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" пошли в наступление на Донбассе, в результате чего пострадали украинские военнослужащие.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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andrei
andrei
А вообще, классно ребята хохлов троллят: Чебурашка.....Снежинка....:-)))
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andrei
andrei
.... пострадали украинские военнослужащие:-))) Обоз, а прямо сказать, что ДНР-овцы зажмурили пару десятков военов света, религия не позволяет?:-)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отличная новость! Сейчас ещё больше украинских карателей будет утилизировано. А кастрюлеголовая биомасса будет бредить какими-то оружейными шахтами. Вешайтесь, бандерлоги!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Д Алексей, А ты чё злой такой? Это украинские каратели захотели захватить Донбасс, за что и отгребают по полной. Это эти гниды утюжили Донецк "Градами". Так чего их жалеть?
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Д Алексей
Д Алексей
Пигин Макс, гнида, тебе твои дети не простят, то что ты делаешь.. Хотя обычно у таких вато тварей дети не рождается, природа отвергает лишнюю хромосому.
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