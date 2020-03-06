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6 марта • обновлено в 10:39
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Террористы "ДНР" перестреляли друг друга на Донбассе: много жертв и раненых

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Террористы "ДНР" устроили масштабные разборки с перестрелкой во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. В результате они понесли потери убитыми и ранеными.

О криминальном ЧП рассказали очевидцы в одном из местных пабликов. Новостью поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

"Цензор.НЕТ"

В частности, местные жители рассказали, что конфликт между террористами возник, когда они выпивали. В итоге троих оккупантов застрелили, еще пятерых доставили с ранениями в госпиталь. Все они служили в 2 батальоне 9 ОМСП российских захватчиков.

"9 ОМСП уже начал праздничную распродажу билетов на концерт Кобзона по случаю 8 Марта. Билеты со скидкой стоят 199 руб. 99 коп. Поэтому 200 бригада пополнилась тремя оккупантами", – отреагировал Штефан на новость о кровавых разборках среди российских боевиков.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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