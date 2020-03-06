Террористы "ДНР" перестреляли друг друга на Донбассе: много жертв и раненых

Террористы "ДНР" устроили масштабные разборки с перестрелкой во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. В результате они понесли потери убитыми и ранеными.

О криминальном ЧП рассказали очевидцы в одном из местных пабликов. Новостью поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист "ДНР" "Цензор.НЕТ"

В частности, местные жители рассказали, что конфликт между террористами возник, когда они выпивали. В итоге троих оккупантов застрелили, еще пятерых доставили с ранениями в госпиталь. Все они служили в 2 батальоне 9 ОМСП российских захватчиков.

"9 ОМСП уже начал праздничную распродажу билетов на концерт Кобзона по случаю 8 Марта. Билеты со скидкой стоят 199 руб. 99 коп. Поэтому 200 бригада пополнилась тремя оккупантами", – отреагировал Штефан на новость о кровавых разборках среди российских боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стало известно о смерти террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация). Он числился в базе сайта "Миротворец".

Также появилась информация о том, что на Донбассе умер еще один боевик "ДНР" Александр Деменко с позывным "Кэп".

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