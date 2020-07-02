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Террористы “ДНР” обстреляли дом, где готовились к похоронам: женщину спас телефонный звонок. Фото

Расследования
1,7 т.
Террористы “ДНР” обстреляли поселок Новолуганское

Террористы “ДНР” обстреляли поселок Новолуганское. (Facebook “Повернись живим”)

Вечером 28 июня в поселке Новолуганское Донецкой области террористы обстреляли дома мирных жителей. По счастливой случайности никто не пострадал.

Подробности случившегося раскрыли на странице Facebook фонда “Повернись живим”. Женщину, которая находилась в доме, от вражеских пуль спас телефонный звонок.

“В комнате, которая попала под обстрел, она как раз готовила к погребению гроб с умершей бабушкой. А в многоэтажке в центре поселка чудом не пострадала семилетняя девочка – ребенок спал, когда в комнату влетела пуля и засыпала пол осколками стекла”, – сказано в сообщении.

Подробности обстрела террористами Новолуганского

Подробности обстрела террористами Новолуганского (Facebook “Повернись живим”)

Подробности обстрела террористами Новолуганского

Подробности обстрела террористами Новолуганского (Facebook “Повернись живим”)

Подробности обстрела террористами Новолуганского

Подробности обстрела террористами Новолуганского (Facebook “Повернись живим”)

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" впервые признались в обстреле мирного поселка Новолуганское в Донецкой области, но все же попались на лжи.

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