Террористы “ДНР” обстреляли дом, где готовились к похоронам: женщину спас телефонный звонок. Фото

Вечером 28 июня в поселке Новолуганское Донецкой области террористы обстреляли дома мирных жителей. По счастливой случайности никто не пострадал.

Подробности случившегося раскрыли на странице Facebook фонда “Повернись живим”. Женщину, которая находилась в доме, от вражеских пуль спас телефонный звонок.

“В комнате, которая попала под обстрел, она как раз готовила к погребению гроб с умершей бабушкой. А в многоэтажке в центре поселка чудом не пострадала семилетняя девочка – ребенок спал, когда в комнату влетела пуля и засыпала пол осколками стекла”, – сказано в сообщении.

Подробности обстрела террористами Новолуганского (Facebook “Повернись живим”)

Подробности обстрела террористами Новолуганского (Facebook “Повернись живим”)

Подробности обстрела террористами Новолуганского (Facebook “Повернись живим”)

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" впервые признались в обстреле мирного поселка Новолуганское в Донецкой области, но все же попались на лжи.