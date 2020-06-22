Террористы "ДНР" не пустили через КПВВ пенсионеров с костылями и оставили их под дождем

Российские террористы "ДНР" заблокировали в буферной зоне троих пенсионеров из оккупированного Донецка и Макеевки, которых они не пропустили через КПВВ.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Дурнев. Он уточнил, что оккупанты даже не обратили внимание на то, что пожилые люди были с костылями и тяжелыми сумками. К тому же, возвращаться им практически некуда.

"Три пенсионера из Донецка и Макеевки 22 июня первыми и единственными пересекли КПВВ "Новотроицкое" в сторону Еленовки. Женщину с костылем зовут Галина, рядом, как я понял, ее сестра Елена. У них, как водится, куча сумок, и я их фотографировал утром на КПВВ "Новотроицкое", – рассказывает Дурнев.

По его словам, автобус вывез указанных людей на "ноль", однако там никакой транспорт их не ждал. Поэтому пенсионерам около трех часов с сумками и костылями пришлось идти пешком к Еленовке.

Боевики заблокировали в буферной зоне пенсионеров из Донецка и Макеевки Facebook Дмитрия Дурнева

"Сейчас их на КПВВ "ДНР" пытаются отправить обратно со всеми этими сумками и костылями. За окном дикий ливень с грозой, транспорта нет. Какие-то люди там поясняют пожилым людям с кнопочными телефонами про интернет, Telegram-каналы и порядок подачи электронных заявлений с обязательным перечнем отсканированных документов", – возмутился журналист.

Как пишет Дурнев, растерянные люди позвонили ему с просьбой о помощи, поскольку не понимают, что им делать дальше. Ведь террористы поставили их перед фактом, что пропускать через КПВВ начнут только после 25 июня.

"На "Новотроицком" они подписали предупреждение о том, что если их не пустят в "ДНР", то должны уйти на 14 дней добровольной обсервации. Куда? Они приехали от родни из Винницы, дед от родни в селе Зарека в 15 км от белорусской границы", – рассказал журналист.

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