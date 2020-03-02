Главная Новости
2 марта • обновлено в 14:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы "ДНР" накрыли огнем окрестности Марьинки: появилось видео

1.5т
Читать материал на украинском

Российские террористы "ДНР" продолжают нарушать Минские договоренности. Так, они обстреливают даже территории, находящиеся в непосредственной близости от населенных пунктов с мирными жителями.

К примеру, 1 марта боевики накрыли минометным огнем село Донецкой области Старомихайловку, которое находится в окрестностях Марьинки. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале J Day (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрел Старомихайловки

Обстрел Старомихайловки

Скриншот видео

"Старомихайловка, постреливают", – написал автор ролика. На кадрах видно, как террористы регулярно бьют практически по одному и тому же месту, слышен свист прилетающих мин и раскаты мощных взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта террористы умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. В результате один мирный житель ранен осколками от выбитых стекол и еще одна 73-летняя женщина получила ранение и минно-взрывную травму.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги