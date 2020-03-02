Террористы "ДНР" накрыли огнем окрестности Марьинки: появилось видео

Российские террористы "ДНР" продолжают нарушать Минские договоренности. Так, они обстреливают даже территории, находящиеся в непосредственной близости от населенных пунктов с мирными жителями.

К примеру, 1 марта боевики накрыли минометным огнем село Донецкой области Старомихайловку, которое находится в окрестностях Марьинки. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале J Day (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрел Старомихайловки Скриншот видео

"Старомихайловка, постреливают", – написал автор ролика. На кадрах видно, как террористы регулярно бьют практически по одному и тому же месту, слышен свист прилетающих мин и раскаты мощных взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта террористы умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. В результате один мирный житель ранен осколками от выбитых стекол и еще одна 73-летняя женщина получила ранение и минно-взрывную травму.

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