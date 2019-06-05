Террористы "ДНР" на видео показали убийство украинских воинов

Террористы "ДНР" сняли на видео обстрел украинского грузовика на Донбассе 4 июня, который перевозил продукты для ВСУ. В результате атаки погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает "Апостоф". Видеозапись появилась на YouTube-канале WarJournal Сhannel. Уточняется, что удар по технике был нанесен с помощью ПТРК.

Следует отметить, что видео сопровождено советской военной песней про "молодого Ленина", которая, очевидно, пользуется популярностью среди оккупантов Донбасса.

Во второй части ролика видно, как ко взорванному грузовику приближаются два человека с предметом, похожим на носилки.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

5июня в зоне проведения Операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб один военнослужащий ВСУ.

Ранее украинские защитники провели блестящую операцию на Донбассе под населенным пунктом Водяное, уничтожив целый взвод оккупантов.

В целом в течение мая 2019 года в зоне ООС были ликвидированы более 50 террористов.

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