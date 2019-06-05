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Террористы "ДНР" на видео показали убийство украинских воинов

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Террористы "ДНР" сняли на видео обстрел украинского грузовика на Донбассе 4 июня, который перевозил продукты для ВСУ. В результате атаки погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает "Апостоф". Видеозапись появилась на YouTube-канале WarJournal Сhannel. Уточняется, что удар по технике был нанесен с помощью ПТРК.

Следует отметить, что видео сопровождено советской военной песней про "молодого Ленина", которая, очевидно, пользуется популярностью среди оккупантов Донбасса.

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Во второй части ролика видно, как ко взорванному грузовику приближаются два человека с предметом, похожим на носилки.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

5июня в зоне проведения Операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб один военнослужащий ВСУ.

Ранее украинские защитники провели блестящую операцию на Донбассе под населенным пунктом Водяное, уничтожив целый взвод оккупантов.

В целом в течение мая 2019 года в зоне ООС были ликвидированы более 50 террористов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"ДНРНовости ДонбассаНовости ДНРвидеоВооруженные силы Украины
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