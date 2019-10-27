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27 октября • обновлено в 19:35
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Террористы "ДНР" массово заразились СПИДом

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На Донбассе зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР".

Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Уточняется, что инцидент произошел в 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток"1-го армейского корпуса Российской Федерации.

После анализа крови 11 боевиков, 8 из них поставили данный диагноз. Среди больных, по данным украинского военного, есть одна женщина.

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Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

ТСН

"В настоящее время все госпитализированы в больницу Донецка. Руководством оккупационного формирования принято решение о проведении врачебной комиссии всего личного состава и выявления причин массового заболевания.

Интересным фактом является то, что, скорее всего, данная цифра увеличится с прогрессией, несмотря на контингент "защитников русского мира", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время боевых действий 26 октября, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, потерь среди военнослужащих ООС не было.

Однако, террористы открыли огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ. В штабе Операции Объединенных сил рассказали о подлой провокации.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
СПИД ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР Новости Донбасса
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Напьются палёной водяры с боярой, и давай друг дружку в задницы дрючить, под песни Газманова ))))
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