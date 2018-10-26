Террористы ''ДНР'' готовят очередную экологическую катастрофу - ИС

Террористы "ДНР" могут спровоцировать разрушение русла канала Северский Донец — Донбасс.

Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, по словам которого это связано с демонтажем боевиками оборудования на очередной шахте.

"Главари "ДНР" планируют в ближайшее время начать демонтаж шахты "2-бис" (Горловка) на металлолом, что приведет к отключению насосов, которые откачивают воду из шахты. Это может вызвать проседание грунта и разрушения русла канала Северский Донец — Донбасс", — сообщил он.

Канал Северский Донец — Донбасс в Донецкой области был построен в конце пятидесятых годов XX века для дополнительного водоснабжения региона. Его длина более 130 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" отключили насосы, с помощью которых откачивалась вода из шахты "Юнком" вблизи Енакиево, где во времена СССР проводились ядерные испытания. По мнению специалистов это может стать причиной серьезной ядерной катастрофы.