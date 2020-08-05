Террористы “ДНР” готовили теракты в Украине: СБУ нашла тайник со взрывчаткой

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины. Арсенал располагался в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в лесу в окрестностях Северодонецка Луганской области целый арсенал оружия российских наемников на Донбассе.