Террористы били из минометов: ООС понесли потери на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 октября, террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook, по состоянию на 7:00, 24 октября, в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

"Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - сказано в сообщении.

Отмечается, что командиры подразделений Объединенных сил решительными действиями подавляли вражеский огонь.

На опорные пункты ООС вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

По данным разведки, в течение суток 1 оккупант был уничтожен, еще 4 - ранены.

С начала суток боевики обстреляли позиции ОС на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ рассказал о колоссальных потерях в рядах террористов за последние дни на Донбассе.