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Террористы били из минометов: ООС понесли потери на Донбассе

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За прошедшие сутки, 23 октября, террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook, по состоянию на 7:00, 24 октября, в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет.

"Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - сказано в сообщении.

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Террористы били из минометов: ООС понесли потери на Донбассе

Отмечается, что командиры подразделений Объединенных сил решительными действиями подавляли вражеский огонь.

На опорные пункты ООС вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

По данным разведки, в течение суток 1 оккупант был уничтожен, еще 4 - ранены.

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С начала суток боевики обстреляли позиции ОС на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ рассказал о колоссальных потерях в рядах террористов за последние дни на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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andreyev andrei
andreyev andrei
Надо же, хохловоены обиделись. А что, из рогаток надо было бить по ВСУ?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не только вам из молотов стрелять и другой запрещенки
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Ивлев Павел
Ивлев Павел
писдежь, только за один присест около 50 свынорылов дохнет, а тут 9раз открывали.))))
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Ивлев Павел, той зимой в Киеве 11 человек сосульками накрыло. А тут ебашут из всего,у бойца мозоль.
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