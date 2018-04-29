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Террористы атаковали ВСУ: Украина обратилась к Западу с жестким призывом

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Украина призвала западных партнеров усилить давление на России из-за активизации российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, отметив, что в субботу, 28 апреля, а зоне АТО был зафиксирован 61 обстрел позиций украинских военнослужащих, в результате которых пострадали 7 воинов ВСУ.

"России нужна дестабилизация в Украине… Призываем партнеров усилить давление на Россию", — написала Беца.

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В свою очередь в воскресенье, 29 апреля, по данным пресс-центра штаба АТО, террористы 13 раз обстреляли позиции сил АТО, применив пулеметы, гранатометы и другое стрелковое оружие.

Как писал "Обозреватель", накануне штаб АТО обратился к украинским воинам в связи с началом новой военной операции на Донбассе.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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