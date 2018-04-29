Террористы атаковали ВСУ: Украина обратилась к Западу с жестким призывом

Украина призвала западных партнеров усилить давление на России из-за активизации российско-оккупационных войск на Донбассе.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, отметив, что в субботу, 28 апреля, а зоне АТО был зафиксирован 61 обстрел позиций украинских военнослужащих, в результате которых пострадали 7 воинов ВСУ.
"России нужна дестабилизация в Украине… Призываем партнеров усилить давление на Россию", — написала Беца.
В свою очередь в воскресенье, 29 апреля, по данным пресс-центра штаба АТО, террористы 13 раз обстреляли позиции сил АТО, применив пулеметы, гранатометы и другое стрелковое оружие.
Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 квітня 2018 р.
Как писал "Обозреватель", накануне штаб АТО обратился к украинским воинам в связи с началом новой военной операции на Донбассе.
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