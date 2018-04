Террористы атаковали ВСУ: Украина обратилась к Западу с жестким призывом

Украина призвала западных партнеров усилить давление на России из-за активизации российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, отметив, что в субботу, 28 апреля, а зоне АТО был зафиксирован 61 обстрел позиций украинских военнослужащих, в результате которых пострадали 7 воинов ВСУ.

"России нужна дестабилизация в Украине… Призываем партнеров усилить давление на Россию", — написала Беца.

В свою очередь в воскресенье, 29 апреля, по данным пресс-центра штаба АТО, террористы 13 раз обстреляли позиции сил АТО, применив пулеметы, гранатометы и другое стрелковое оружие.

Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT