Стреляли без умолку: террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе

В субботу, 9 ноября, оккупационные войска Украины, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
В результате атаки террористов был ранен один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе
novosti.dn.ua
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 14 обстрелов:
четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды у Красногоровки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
возле Березовой – из ручных противотанковых гранатометов;
в районе Песок – из минометов калибра 82 мм;
вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;
у Павлополя – с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 10 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.
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