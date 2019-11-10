Стреляли без умолку: террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе

В субботу, 9 ноября, оккупационные войска Украины, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

В результате атаки террористов был ранен один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе novosti.dn.ua

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у Красногоровки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Березовой – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песок – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

у Павлополя – с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 10 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.

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