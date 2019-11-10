Главная Новости
10 ноября • обновлено в 07:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Стреляли без умолку: террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе

495 Читать материал на украинском

В субботу, 9 ноября, оккупационные войска Украины, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

В результате атаки террористов был ранен один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Новости
Минус четыре! Оккупанты жестоко поплатились за убийство воина ВСУ

Террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе

Террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе

novosti.dn.ua

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 14 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • трижды у Красногоровки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • возле Березовой – из ручных противотанковых гранатометов;

  • в районе Песок – из минометов калибра 82 мм;

  • вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

  • у Павлополя – с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 10 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"В субботу, 9 ноября, оккупационные войска Украины... 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе" У-ха-ха!!! Ой, бля))) Ха-ха-ха!!! Оговорка по Фрейду... У-хааааа!!!! Оккупационные войска украины.... Ха-ха-ха!!! Сами признали)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения