Войска России атаковали ВСУ с беспилотника – штаб ООС

Террористы сбросили ВОГ-17 на ОС с БПЛА. mil.in.ua

В понедельник, 24 августа, российские террористы на Донбассе нарушили перемирие и предприняли попытку атаковать позиции ВСУ с воздуха.

Как сообщается на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, оккупанты применили БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На остальных участках линии фронта обстрелов противника зафиксировано не было, в основном режим тишины соблюдался.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

В штабе ООС отметили, что украинские подразделения, которые находятся на востоке, продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – говорится в официальной сводке.

Тем временем, несмотря перемирие, российские боевики продолжают нести потери по собственной вине. Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 24.08.2020 года составили одного человека: безвозвратные (200) – 1 (1 – 7 ОМСБр, небоевой, драка). Дополнительно информация уточняется", – написал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 августа ВСУ зафиксировали на Донбассе несколько нарушений вооруженными формированиями РФ договоренностей, достигнутых в рамках переговоров ТКГ.

Противник, в частности, проявлял огневую активность. Кроме того, был выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Марьинки с направления временно оккупированного населенного пункта Александровка.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!