Террористы атаковали ВСУ на Донбассе: ОС дали ответку

На протяжении прошедших суток, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как сообщает пресс-центр ООС, террористы 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино", - отметили в ОС.

Также в результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, в результате ответного огня двое оккупантов получили ранения.

Напомним, накануне стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе.