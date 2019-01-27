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Террористы атаковали ВСУ на Донбассе, но получили по зубам: много жертв

12.7тЧитать материал на украинском

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские террористы использовали запрещенное оружие, однако сами понесли потери.

Такую информацию 27 января предоставил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельске; из гранатометов – вблизи поселка Невоселивка Вторая", – уточнили в ООС.

Террористы атаковали ВСУ на Донбассе, но получили по зубам: много жертв
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По данным ведомства, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" террористы дважды стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Крымское. Также они открывали огонь из минометов, гранатометов и пулеметов вблизи населенного пункта Екатериновка. Более того, обстреливались позиции вблизи поселка Старый Айдар; населенного пункта Луганское.

Террористы атаковали ВСУ на Донбассе, но получили по зубам: много жертв

"По данным разведки, 26 января, четырех оккупантов было уничтожено и двое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – резюмировали в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в районе Попасной террористы обстреляли машину ВСУ, в результате чего один военный погиб, еще четверо получили ранения.

Погибшим оказался капеллан. Военнослужащие рассказали, кем он был и как служил на Донбассе.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВійна на Донбасі
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Белый господин
Белый господин
Огонь открывается по ДРГ, которые посылают бандеровцы. Давайте миротворцев вводить, чтобы развести стороны на 20-30 км. Никаких обстрелов не станет.
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CARGO 100
CARGO 100
Террористы атаковали ВСУ на Донбассе, но получили по зубам: много жертв встречают в Киевском госпитале волонтёры ...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Куевский госпиталь готовится принимать новую партию потерьнет, волонтеры готовят слезливые посты о необходимости сброситься на памперсы ХЕРоям-киборгам. СУГС три раза!
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