Черный понедельник: ОС понесли потери на Донбассе

На Донбассе, где идет война за независимость Украины, 4 марта в результате обстрелов террористов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута, отметив, что боец был 1999 года рождения.

"По состоянию на 12:00, ситуация остается напряженной. Российско-оккупационные войска утром обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — сказал он.

Также Праута добавил, что на Луганском направлении около 8:30 террористы выпустили три мины калибра 120 мм по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Зайцево.

LIGA.net

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты осуществили четыре обстрела.

"Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки НВФ более трех с половиной часов вели огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса", — уточнил Праута.

Как сообщал OBOZREVATEL, два террориста были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 3 марта.

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