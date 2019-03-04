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Черный понедельник: ОС понесли потери на Донбассе

7.2тЧитать материал на украинском

На Донбассе, где идет война за независимость Украины, 4 марта в результате обстрелов террористов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута, отметив, что боец был 1999 года рождения.

"По состоянию на 12:00, ситуация остается напряженной. Российско-оккупационные войска утром обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — сказал он.

Также Праута добавил, что на Луганском направлении около 8:30 террористы выпустили три мины калибра 120 мм по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Зайцево.

Черный понедельник: ОС понесли потери на Донбассе

LIGA.net

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты осуществили четыре обстрела.

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"Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки НВФ более трех с половиной часов вели огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса", — уточнил Праута.

Как сообщал OBOZREVATEL, два террориста были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 3 марта.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Джунь Ірина
Джунь Ірина
Царство Небесное Герою! За одного нашего минимум 100 орков!!!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
11 а не 1
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Бег Сергей
Бег Сергей
Мочи, тварей козломордых, гони саранчу мокшанскую! Слава Украине! Файбер Моня - подобной х..йни солдаты ВСУ не пишут! Такое только в ФСБшных методичках можно прочитать!
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