Главная Новости
2 января • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористов на Донбассе начали сгонять в "штрафбаты"

Читать материал на украинском

Командование российских оккупационных войск стало массово прибегать к практике формирования на Донбассе "штрафных рот".

Они создаются на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов террористов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Отмечается, что штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы.

Новости
Сотни убитыми и тысяча раненых: в ООС назвали сокрушительные потери террористов за 2019 год

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

ipress.ua

"Штрафников противник использует на наиболее опасных участках на линии соприкосновения. При этом за их счет создаются так называемые "группы быстрого реагирования". Вместе с тем, в указанных подразделениях сохраняется самый высокий уровень правонарушений, в том числе случаи убийств, что связано с конфликтами между офицерами и их подчиненными. Убитые зачисляются к потерям якобы в результате обстрелов подразделениями Объединенных сил", – говорится в сводке Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "ДНР" началась волна бандитских разборок с самосудами и убийствами. Они открыто пишут об этом у своих соцсетях, но пытаются замалчивать в "официальных" сводках.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
7
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Ипаать! Ну и пурга ))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
zhukov vanya
zhukov vanya
филя филя, Филя пурга это ваш стиль,у нас только факты комментарии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филя филя
филя филя
Юг Руси, это не пурга. это обычная пропаганда. так делалось всегда. и пропаганда не обязательно должна быть правдой. даже наоборот чем пурга пургее тем лучше)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги