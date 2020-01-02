Террористов на Донбассе начали сгонять в "штрафбаты"

Командование российских оккупационных войск стало массово прибегать к практике формирования на Донбассе "штрафных рот".

Они создаются на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов террористов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Отмечается, что штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы.

Террористы "ДНР" ipress.ua

"Штрафников противник использует на наиболее опасных участках на линии соприкосновения. При этом за их счет создаются так называемые "группы быстрого реагирования". Вместе с тем, в указанных подразделениях сохраняется самый высокий уровень правонарушений, в том числе случаи убийств, что связано с конфликтами между офицерами и их подчиненными. Убитые зачисляются к потерям якобы в результате обстрелов подразделениями Объединенных сил", – говорится в сводке Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "ДНР" началась волна бандитских разборок с самосудами и убийствами. Они открыто пишут об этом у своих соцсетях, но пытаются замалчивать в "официальных" сводках.

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