Террориста "ДНР" из батальона "Моторолы" посадили за решетку в Казахстане

Тимур Григоренко Расследования 14:34, 23.05.2020 Обновлено: 14:35, 23.05.2020

В Казахстане к 4,5 годам тюремного срока приговорили террориста "ДНР" Евгения Щербака, которого задержали в России.

РФ выдала боевика по запросу казахской стороны, сообщил в Телеграм-канал украинский журналист Денис Казанцев.

"В Казахстане за наемничество предусмотрена уголовная ответственность. Так вот, суд состоялся быстро, и Щербаку уже дали 4,5 года тюрьмы за наемничество. Что тут можно сказать? Россия кинет всегда. Будет урок другим наивным дурачкам", – отметил он.

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Добавим, что депутат российской Госдумы РФ Сергей Шаргунов рассказал, что оплатил Щербаку адвоката.

"Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного", – сказал российский политик.

Террорист "ДНР" Евгений Щербак

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия выдала Казахстану террориста Евгения Щербака, который воевал против Украины в составе батальона "Спарта" ликвидированного боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

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