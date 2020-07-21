Террорист в Луцке выстрелил в стекло в полуметре от замглавы Нацполиции: появилось новое видео
Террорист в Луцке открыл огонь из автобуса.
Террорист Максим Кривош (Максим Плохой), который удерживал в заложниках людей в автобусе в Луцке, выстрелил в стекло в полуметре от первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.
В Telegram-канале Pavlovsky News опубликовано видео инцидента вблизи (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Спустя почти 9 часов после захвата автобуса Кривош разрешил полиции передать упаковки воды для заложников. Их отнес Коваль.
Вторая попытка полицейского подойти к автобусу закончилась неудачей: террорист выстрелил, и парламентер отошел в сторону.
По данным местных журналистов, Коваль пытался договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка.
Как писал OBOZREVATEL, около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке вышли заложники. Спецназовцы положили на землю Кривоша и заломали ему руки.