Террорист в Луцке уже получил, что хотел: Шабовта озвучил прогноз

Татьяна Гайжевская Расследования 18:40, 21.07.2020

Максим Плохой, взявший заложников в автобусе в Луцке, практически достиг своей цели.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. "Я думаю, главная цель, которую он преследует, набрать личный рейтинг, чтобы о нем все заговорили. Эту цель он практически выполнил", – убежден эксперт.

"Вряд ли он готов идти на самопожертвование, потому что иначе ему не выйти из этой ситуации. Имею большую надежду на то, что переговоры дадут результат", – добавил Шабовта.

В этом контексте он напомнил о том, что к процессу переговоров с террористом привлечены профессионалы по переговорам.

"Идут консультации, и родственников подтянули, изучают все слабые места, на которые можно влиять", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Луцка 21 июля некто Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожает взорвать его. Позже стало известно о требованиях террориста.

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