Террорист в Киеве выдвинул первые требования. Прямой эфир с места событий

В Киеве террорист, который удерживает заложников в БЦ "Леонардо", потребовал выхода в прямой эфир. Полиция пропустила журналистов телеканалов Наш, Zik и 112 канала.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.

Журналист телеканала ZiK Андрей Лащ подтвердил,что террорист требует выступления по ТВ. С места событий ведется онлайн-трансляция. Условия террориста по освобождению заложников озвучил ряд СМИ.

По данным источников телеграмм-канала "Легитимный", "киевский террорист" хочет сделать политическое заявление, поэтому ему не хотят давать выход в прямой эфир. Также есть опасность, что запустив журналистов к террористу, он их не выпустит, а возьмет в заложники.

Как добавил Геращенко, захватчик – гражданин Узбекистана.

Захват заложника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захват заложника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

На данный момент есть информация, что его первым требованием является выход в прямой эфир любого телеканала, чтобы озвучить свои требования на всю страну. Заместитель главы МВД Антон Геращенко в прямом эфире телеканала ZIK подтвердил эту информацию.

Отмечается, что полиция ведет переговоры с неизвестным, который захватил отделение банка. Появились видео, как выглядит сейчас центр Киева.

Захват заложника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захват заложника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захват заложника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захват заложника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание.