"Готов дать показания": террорист Цемах выдвинул ультиматум по делу МН17

Экс-командир подразделения ПВО террористической группировки "ДНР" Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, которые расследуют дело о катастрофе "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года.

Однако при условии, что "допрос будет проходить только у него на родине". Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает российский "Интерфакс".

Він Цемах готов давать показания при обеспечении его прав.

Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17 Коллаж

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", — заявил Кучерена, добавив, что его подзащитный намерен доказать невиновность.

При этом адвокат подчеркнул, якобы Цемах оказался в тупиковой ситуации — его, как ключевого фигуранта дела о катастрофе MH17, объявили в розыск в РФ, из-за чего он не может выехать на российскую территорию.

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