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7 ноября • обновлено в 18:27
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"Готов дать показания": террорист Цемах выдвинул ультиматум по делу МН17

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Экс-командир подразделения ПВО террористической группировки "ДНР" Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, которые расследуют дело о катастрофе "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года.

Однако при условии, что "допрос будет проходить только у него на родине". Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает российский "Интерфакс".

Він Цемах готов давать показания при обеспечении его прав.

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Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17

Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17

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"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", — заявил Кучерена, добавив, что его подзащитный намерен доказать невиновность.

При этом адвокат подчеркнул, якобы Цемах оказался в тупиковой ситуации — его, как ключевого фигуранта дела о катастрофе MH17, объявили в розыск в РФ, из-за чего он не может выехать на российскую территорию.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
Теги
Авиакатастрофа Боинг МН17 террористы "ДНР"
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
убийца 80 детей и пособник путина
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Кожедуб ruslan, Согласен про детей, но кроме этих детей, Пор ошенко также виновен в убийстве тысяч украинцев.
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