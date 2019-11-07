"Готов дать показания": террорист Цемах выдвинул ультиматум по делу МН17

Экс-командир подразделения ПВО террористической группировки "ДНР" Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, которые расследуют дело о катастрофе "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года.
Однако при условии, что "допрос будет проходить только у него на родине". Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает российский "Интерфакс".
Він Цемах готов давать показания при обеспечении его прав.
Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17
Коллаж
"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", — заявил Кучерена, добавив, что его подзащитный намерен доказать невиновность.
При этом адвокат подчеркнул, якобы Цемах оказался в тупиковой ситуации — его, как ключевого фигуранта дела о катастрофе MH17, объявили в розыск в РФ, из-за чего он не может выехать на российскую территорию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
Позже Цемах рассказал в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о "похищении" и катастрофе МН17.
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