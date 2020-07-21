Террорист Плохой позвонил журналисту в Киеве: он вооружен, среди заложников – дети

Журналист Юрий Бутусов сказал, что с ним по телефону связался мужчина, который захватил заложников в Луцке. По его словам, у террориста есть оружие и взрывчатка.

Бутусов в посте на Facebook отметил, что заложники воспринимают угрозу серьезно.

"Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что имеет оружие и взрывчатку. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали", – написал журналист.

Он добавил, что предложил обменять себя на женщин и детей в автобусе, но террорист оборвал связь.

"Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку", – написал Бутусов.

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