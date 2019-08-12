"Был украинец – стал русский!" Террорист "ЛНР" выступил с признанием на украинском ТВ

В эфире украинского телевидения террорист "ЛНР" цинично признался, что воевал против Вооруженных сил Украины. Также он объяснил , почему решил взять в руки оружие против собственного народа.

Это произошло в эфире программы "Ваташоу" телеканала "Прямой", которую ведут известные блогеры Андрей Полтава и Андрей Луганский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свой неадекватный спич коллаборационист начал с того, что похвалил СССР за систему лагерей ГУЛАГ, отметив, что там якобы "нормально работали и валили лес преступники". Кроме того, он выразил уверенность в том, что миру сейчас крайне не хватает диктатора Иосифа Сталина.

После этого ведущие перевели разговор на тему российско-украинской войны и начали задавать террористу вопросы, которые вывели его на чистую воду.

"Я когда-то был украинцем. Я луганчанин. Украинец – это, грубо сказать, искусственная нация. Я-то русский по национальности, хоть и родился в Украине. Я и был русский, у меня родители русские. Я четыре года провоевал нормально в бригаде. Я был русским, жил в Луганске и начал защищать свой дом. "Гражданская" война однако ж идет", – сказал военный преступник.

После этого Полтава и Луганский спросили у него, как его предки оказались в Луганске, если он считает себя коренным русскими. На это они вновь получили дерзкий ответ пособника оккупантов.

"Строилась трасса М-4, еще давно, когда Бандера был, сс*кались они там в лесах. Появились в Луганске (его бабушка и дед. – Ред.), дошли, здесь остались работать, жить", – сказал боевик.

Террорист "ЛНР" Скриншот видео

Ведущие, в свою очередь, уточнили у него, почему он в таком случае не вернулся на историческую родину своих предков, а начал "защищать" Украину от украинцев.

"Я вырос в Луганске и защищал от придурков из Чернигова, которые там лезли в Луганск. Чего они не остались в Чернигове? Стреляли по моему дому. Ты не видел, как Луганск бомбили? Ты видел, как Украина бомбила?! Мы провели "референдум" и решили отсоединиться. Мы – русскоязычный народ!" – выкрикнул террорист, озвучивая целый перечень нелепых фейков российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился секретный указ главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью псевдореспублики.

Террористы "ЛНР" отреагировали на разоблачение. В частности, "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко набросился с обвинениями на СМИ, заверив, что документ поддельный.

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