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17 ноября • обновлено в 21:29
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"Куда лезете со своим свиным рылом?" Российский наемник с Донбасса оскорбил украинцев

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Россиянин Игорь Мангушев, лидер террористического отряда Enot Corp, долгое время воевавшего в Луганской области на Донбассе, оскорбил украинцев.

На своей странице в социальной сети он заявил, что его "приводят в абсолютное бешенство рассуждения пребывающих в Москве "наших" украинцев о московской политической повестке".

Внимание на скандальный пост обратил блогер с ником Necro Mancer. "Понаехало в Москву-матушку унтерменшей синепаспортных, понимаешь, мешают добрым и прекрасным коренным москвичам ж*пу начальству лизать", – высмеял он возмущение наемника в Twitter-аккаунте.

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Слева – Игорь Мангушев ("Берег")

Слева – Игорь Мангушев ("Берег")

twitter.com/666_mancer

"С*ки вы мерзкие, обладатели синего паспорта, куда же вы лезете со своим свиным рылом?" – написал Мангушев (позывной "Берег").

"Даже когда вам дадут паспорт человека, вы все равно останетесь унтерменьшинством", – добавил он.

Отметим, согласно данных волонтерского сайта "Миротворец", в мае 2015 года "Народный Собор" наградил наемников Enot Corp медалью "Вместе за одно" "за защиту русской цивилизации, помощь Новороссии и выполнение специальных задач".

Игорь Мангушев ("Берег")

Игорь Мангушев ("Берег")

Миротворец

Пост террориста в соцсети

Пост террориста в соцсети

twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" отличились скандальным заявлением. Так называемый замминистра информации "республики" Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Ночь, улица, фонарь, донбасянин с трубой"!!! это все, что нужно знать про скаленовстающие маладые рецпублики! это перл недели, однозначно...ну а шо вы хотели-это руцкий мирок пришел, жрите дамбасяне, не обляпайтесь...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а шо этот апалчленец еще не стал удобрением? или он вовремя свалили из дырляндии как и "команданте" гиркин и кизяк руцкага мирка "бабай"?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
А кто укрожопый скот за людей считает? Скот он и в укрожопии скот. А какляцкий скот самый последний скот на свете.
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