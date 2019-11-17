"Куда лезете со своим свиным рылом?" Российский наемник с Донбасса оскорбил украинцев

Россиянин Игорь Мангушев, лидер террористического отряда Enot Corp, долгое время воевавшего в Луганской области на Донбассе, оскорбил украинцев.

На своей странице в социальной сети он заявил, что его "приводят в абсолютное бешенство рассуждения пребывающих в Москве "наших" украинцев о московской политической повестке".

Внимание на скандальный пост обратил блогер с ником Necro Mancer. "Понаехало в Москву-матушку унтерменшей синепаспортных, понимаешь, мешают добрым и прекрасным коренным москвичам ж*пу начальству лизать", – высмеял он возмущение наемника в Twitter-аккаунте.

Слева – Игорь Мангушев ("Берег") twitter.com/666_mancer

"С*ки вы мерзкие, обладатели синего паспорта, куда же вы лезете со своим свиным рылом?" – написал Мангушев (позывной "Берег").

"Даже когда вам дадут паспорт человека, вы все равно останетесь унтерменьшинством", – добавил он.

Отметим, согласно данных волонтерского сайта "Миротворец", в мае 2015 года "Народный Собор" наградил наемников Enot Corp медалью "Вместе за одно" "за защиту русской цивилизации, помощь Новороссии и выполнение специальных задач".

Игорь Мангушев ("Берег") Миротворец

Пост террориста в соцсети twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" отличились скандальным заявлением. Так называемый замминистра информации "республики" Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса.

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