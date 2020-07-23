Террорист Кривош сделал признание на суде: готов был умереть

Луцкий террорист Максим Кривошсказал, что отпустил заложников только после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь он единственный выполнил его требования.

Об этом он сообщил на судебном заседании в Луцке, где ему избирают меру пресечения. Также она рассказал, что начал стрелять, потому что никто девять часов не выполнял его требования.

"Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных (выполнит требования – Ред.) – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (Святослав – глава УГКЦ – Ред.) ... то есть владыки всех церквей, хотя кто-то из них первый сделал бы заявление, то я просил. А на следующий день можно было просто написать "да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись. Все очень просто. Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце. Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей", – сказал Кривош.

По его словам, после общения с Зеленским, он решил сдаться сам без штурма. При этом он не раскрыл подробности разговора с президентом. Также Кривош отрицал, что требовал от Зеленского назвать самого себя "террористом в законе".

"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма, и выпустил людей…Я был готов умереть вчера …Это не было спонтанно. Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", – говорил на суде Кривош.

Кроме того, Кривош отказался рассказать, откуда у него взялось оружие. При этом захват заложников он назвал действенным методом против государства, которое является "основным террористом и понимает только силу".

Подсудимый также рассказал, почему применил гранату. С его слов, не было выполнено требование – оцепить территорию в радиусе 50 метров. Он позвонил замглавы Нацполиции Евгению Ковалю и предупредил, что будет бросать гранату.

Свой псевдоним Максим Плохой он объяснил так, что не считает себя лучше других людей. Также террорист отрицал, что избивал жену и лечился в психбольнице.

После слов Кривоша и зачитывания обвинений прокурором судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение о мера пресечения.

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