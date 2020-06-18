Террорист Гиркин пожаловался, что его выгнали с работы в России

Виктория Довгань Расследования 16:42, 18.06.2020

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее был "министром обороны ДНР", пожаловался на то, что уволен с работы в России из-за своей репутации.

Об этом боевик написал на личной странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Скриншот его сообщения обнародовал в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Даже в России понимают зашквар ФСБшника Гиркина (Стрелкова)", – отметил защитник.

Стрелков пожаловался, что его уволили с работы
Скриншот страницы

В частности, Гиркин заявил, что его поставили перед фактом: компания не хочет проблем для всех сотрудников из-за связей с ним.

"Начинаю искать новую работу. На нынешней мне, со всем уважением, сообщили, что рисковать ради меня одного всей фирмой с сотнями сотрудников более не в состоянии", – возмутился оккупант.

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