Террорист "ДНР" сдался СБУ и слил данные об участии России в войне на Донбассе
Бывший террорист танкового батальона "ДНР" сдался Службе безопасности Украины и предоставил важные доказательства участия России в войне на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр СБУ, контрразведчики уже вывели мужчину с временно оккупированной территории Донецкой области и задокументировали его показания о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.
"Проверка СБУ подтвердила, что лицо не принимало непосредственного участия в боевых действиях и не совершало других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освободили от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.
Ниже приводим полный текст рассказа сдавшегося террориста.
Я, будучи под влиянием российских СМИ, решил вступить в "ополчение ДНР". Во время службы в мотострелковом батальоне осуществлял наблюдение за силами АТО на пунктах разведки. Кроме того, охранял кадровых офицеров ВС РФ, ГРУ, которые с помощью средств технической разведки с терриконов работали по силам АТО.
Меня перевели в отдельный танковый батальон 1 АК. Нашу роту, 30 человек, направили на обучение на полигон возле города Ростов-на-Дону. Там на протяжении 10 дней под руководством военнослужащих РФ нас учили вождению, обслуживанию и стрельбе из танков, в том числе в условиях города.
После возвращения в "ДНР" наша рота поехала в РФ для получения танков, снятых с консервации. Передача четырех танков Т-64 осуществлялась в присутствии военнослужащих РФ. По звонку, без каких-либо документов, что меня очень сильно удивило.
Во время пересечения украинской границы в пункте пропуска Изварино я увидел другую технику, которая пригонялась из РФ. Это были САУ, "Камазы" с БК различными, пушки. После этого я понял, что идет полноценная война. Опасаясь за свою жизнь, я перевелся в штаб танкового батальона.
Потом мне стало известно, что три из четырех танков, которые я сопровождал, были уничтожены ВСУ в районе Дебальцево. Один экипаж был полностью из военнослужащих РФ. Это были буряты.
Понимая безысходность этой войны в составе "ДНР", использование россиянами нас в своих целях, через некоторое время я ушел из "ополчения". Понимая, что пока что на моих руках нет крови и осознавая свою вину, я воспользовался программой СБУ, о которой мне стало известно от своих родных.
Обращаюсь ко всем, кто находится под влиянием РФ и "кукольного руководства ДНР": сложите оружие, возвращайтесь домой и прекратите эту войну!
Напомним, ранее СБУ установила личность российского священника, который служил в рядах террористов "ДНР" и пытал украинских пленных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее двое российских террористов "ЛНР" пытались перейти на подконтрольную Украине территорию, не выдержав издевательств в рядах собственных сослуживцев.
Одному оккупанту удалось совершить бегство, а второго застрелили российские наемники. Им оказался Андрей Кулибаба из 3 ОМСБр российских боевиков.
Что касается сдавшегося в плен ВСУ снайпера "ЛНР", то он признался, что сделал это, поскольку не выдержал произвола и мучений главарей террористов.
При себе у оккупанта обнаружили военный билет "ЛНР", небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.
Позже в сети появилось видео допроса снайпера "ЛНР", который добровольно перешел линию разграничения и сдался ВСУ.
Мужчина подтвердил присутствие российских военных на Донбассе и рассказал, как им удается насаждать антиукраинские настроения.