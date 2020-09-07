Террорист "ДНР" сдался СБУ и слил данные об участии России в войне на Донбассе

Террорист слил СБУ данные об участии России в войне на Донбассе. visti.ks.ua

Бывший террорист танкового батальона "ДНР" сдался Службе безопасности Украины и предоставил важные доказательства участия России в войне на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр СБУ, контрразведчики уже вывели мужчину с временно оккупированной территории Донецкой области и задокументировали его показания о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

"Проверка СБУ подтвердила, что лицо не принимало непосредственного участия в боевых действиях и не совершало других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освободили от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Ниже приводим полный текст рассказа сдавшегося террориста.

Я, будучи под влиянием российских СМИ, решил вступить в "ополчение ДНР". Во время службы в мотострелковом батальоне осуществлял наблюдение за силами АТО на пунктах разведки. Кроме того, охранял кадровых офицеров ВС РФ, ГРУ, которые с помощью средств технической разведки с терриконов работали по силам АТО.

Меня перевели в отдельный танковый батальон 1 АК. Нашу роту, 30 человек, направили на обучение на полигон возле города Ростов-на-Дону. Там на протяжении 10 дней под руководством военнослужащих РФ нас учили вождению, обслуживанию и стрельбе из танков, в том числе в условиях города.

После возвращения в "ДНР" наша рота поехала в РФ для получения танков, снятых с консервации. Передача четырех танков Т-64 осуществлялась в присутствии военнослужащих РФ. По звонку, без каких-либо документов, что меня очень сильно удивило.

Во время пересечения украинской границы в пункте пропуска Изварино я увидел другую технику, которая пригонялась из РФ. Это были САУ, "Камазы" с БК различными, пушки. После этого я понял, что идет полноценная война. Опасаясь за свою жизнь, я перевелся в штаб танкового батальона.

Потом мне стало известно, что три из четырех танков, которые я сопровождал, были уничтожены ВСУ в районе Дебальцево. Один экипаж был полностью из военнослужащих РФ. Это были буряты.

Понимая безысходность этой войны в составе "ДНР", использование россиянами нас в своих целях, через некоторое время я ушел из "ополчения". Понимая, что пока что на моих руках нет крови и осознавая свою вину, я воспользовался программой СБУ, о которой мне стало известно от своих родных.

Обращаюсь ко всем, кто находится под влиянием РФ и "кукольного руководства ДНР": сложите оружие, возвращайтесь домой и прекратите эту войну!

Напомним, ранее СБУ установила личность российского священника, который служил в рядах террористов "ДНР" и пытал украинских пленных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее двое российских террористов "ЛНР" пытались перейти на подконтрольную Украине территорию, не выдержав издевательств в рядах собственных сослуживцев.

Одному оккупанту удалось совершить бегство, а второго застрелили российские наемники. Им оказался Андрей Кулибаба из 3 ОМСБр российских боевиков.

Что касается сдавшегося в плен ВСУ снайпера "ЛНР", то он признался, что сделал это, поскольку не выдержал произвола и мучений главарей террористов.

При себе у оккупанта обнаружили военный билет "ЛНР", небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Позже в сети появилось видео допроса снайпера "ЛНР", который добровольно перешел линию разграничения и сдался ВСУ.

Мужчина подтвердил присутствие российских военных на Донбассе и рассказал, как им удается насаждать антиукраинские настроения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!